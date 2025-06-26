Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Zeynep Şevval Gül'ü Transfer Etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Zeynep Şevval Gül'ü Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna kattı. Zeynep, yeni sezonda sarı-kırmızı formayı giyecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Galatasaray, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek olan 193 cm boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesi'ne hoş geldin diyoruz" denildi.

24 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Emlak Konut ve OGM Ormanspor'da forma giyerken, NCAA'de University of Arizona ve Saint Louis University'de oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu

Yüzmek için değil akılalmaz sebeple baraja girdi, bir daha çıkamadı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

Panikle kaçan öğrenciler birbirlerini ezdi: 29 ölü, yüzlerce yaralı
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.