Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Galatasaray Kulübü ile Çağdaş Faktoring arasındaki kadın basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yenilendi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Işıl Alben ile Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Melissa Gülmezgil Bağ katıldı.

Dursun Özbek, yapılan sponsorluk anlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Galatasaray, 120 yılı aşkın tarihiyle sadece bir spor kulübü değildir. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Çağdaş Faktoring ise finans dünyasında güven, sorumluluk ve vizyonun sembolü haline geldi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sayısız başarılara imza atmış ve ülkemizi gururla temsil etmiş bir ekiptir. Çağdaş Faktoring'in desteğiyle de daha büyük başarılara imza atacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz ile Mauro Icardi'nin sözleşmelerine değinen Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Kendisi çok değerli bir oyuncu. Icardi'nin son senesi. O da bize çok büyük değer kattı. Çok önemli bir oyuncu. Bu sezonda da aynı katkıyı takıma verecektir. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon ortasına doğru bu konuyla ilgili karar verebilir." ifadelerini kullandı.

"FIBA'nın Avrupa'da yeni bir oluşumu var"

Özbek, İsviçre'nin Cenevre kentinde FIBA yöneticileri ile görüştüğünü aktararak, "FIBA'nın Avrupa'da yeni bir oluşumu var. NBA Europe diye bir organizasyona öncülük etmek istiyorlar. Galatasaray'ı da bu organizasyonda görmek istiyorlar. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Daha herhangi bir şey neticelenmedi." diye konuştu.

Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme hakkında ise Özbek, şunları kaydetti:

"Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklama, olaya aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını açıkladılar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu daha önce ifade etmişti. Bunun da takipçisi olacağını defalarca belirtti. Bu tip uygulamaların, UEFA ve FIFA nezdinde yaptırımları oluyor. Bunun canlı örnekleri var. UEFA, geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa'da bazı kulüplere yaptırım uyguladı. Federasyon başkanımızın, bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu, Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Bu durum, bütün rekabete etki ediyor. Onun için federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum."

Cibara: "Turnuvalara galibiyetle başlamak önemli"

Mehmet Cibara ise Galatasaray Kulübü ile Çağdaş Faktoring'in sektörlerinde dev bir marka olduğunu vurgulayarak, "Yurt içinde veya dışında kupa kazanmak istiyoruz. Galatasaray ile Çağdaş Faktoring'in birlikteliği, çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Dün, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beretta Famila Schio'ya karşı başarılı bir sonuç aldık. Çok iyi başlangıç yaptık. Turnuvalara galibiyetle başlamak önemli." dedi.

Galatasaray'ın voleybol şubelerinde bütçeyi artırdıklarını vurgulayan Cibara, "Bütçeyi basketbolda da artırdık. Bu bütçe artışları, planlanan çalışmaların sonucu. Biz beşinci veya altıncı senede şampiyonluğu hedefliyorduk. Bu seneden itibaren şampiyonluk kovalamaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Melissa Gülmezgil Bağ da Çağdaş Faktoring olarak Galatasaray'a 4 sezondur sponsor olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, sadece kazandırdığı başarılarla değil, Türk sporunun gelişimine kattığı vizyon ve değerlerle hepimize ilham olan bir kulüp. Biz, Çağdaş Faktoring olarak bu değerlerle aynı çizgide yürümekten gurur duyuyoruz. Bu bizim için sadece bir sponsorluk değildir. Bu iş birliğini kadın sporunun güçlenmesi ve genç kızların spora teşvik edilmesi açısından çok değerli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlamda rahmetli babam Dikran Gülmezgil'i anmadan geçmek istemiyorum. Galatasaray'a olan bağlılığı ve Çağdaş Faktoring'e kazandırdığı vizyon, bugün bu salona gelmemizi sağlan en önemli mirastır. Onun adını bu güzel birliktelikle yaşatmaktan gurur duyuyoruz."