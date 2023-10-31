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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Romanya deplasmanında

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Spor Haberleri

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında Romanya'nın CSM Constanta ekibiyle karşılaşacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Romanya'nın CSM Constanta ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Constanta Spor Salonu'nda oynayacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın bulunduğu grupta ilk 3 maçını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğunda oturuyor.

Yaptığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Romanya ekibi ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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