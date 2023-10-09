Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne Milos Paden'in getirildiğini duyurdu. Paden, daha önce Galatasaray'ın Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan takımının teknik ekibinde yer almıştı.
Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne Milos Paden'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan doğumlu Paden'in, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinde yer aldığı belirtilerek, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Milos Paden'e başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Spor