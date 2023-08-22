Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2023-2024 sezonu hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın 2023-2024 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alper Durur yönetiminde 1 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yerli oyuncular ile çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, hazırlık döneminde 6 maç yapacak.

Kampın ilk etabı için yarın Ankara'ya hareket edecek sarı-kırmızılılar, BOTAŞ ve OGM Ormanspor ile iki hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönerek çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

"Sarayın Sultanları", yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha oynayarak 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak ING Kadınlar Basketbol Ligi öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in hazırlık dönemi maç programı şöyle:

24 Ağustos Perşembe:

BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BOTAŞ Spor Yapracık Tesisleri Spor Salonu)

26 Ağustos Cumartesi:

OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu)

31 Ağustos Perşembe:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-İzmit Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

2 Eylül Cumartesi:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Florya Metin Oktay Tesisleri)

5 Eylül Salı:

Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

7 Eylül Perşembe:

Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)