Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın'ı Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini aldı ve yenilgisiz unvanını sürdürdü.

HALKBANK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, taraftarı önünde karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 87-76'lık skorla geçti.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 5'te 5 yaptı. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yer aldığı tüm organizasyonlarda çıktığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilgisiz unvanını korudu. Nesibe Aydın ise ligde oynadığı 4'üncü maçında ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.