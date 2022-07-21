Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine tekrar Müge Erdem getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımı'mızın önemli simalarından Müge Erdem, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerliği görevine getirildi." denildi.

Açıklamada, Müge Erdem'in 1986 yılında oyuncu olarak başladığı Galatasaray kariyerinde 4 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Erdem'in 2005 yılında üstlendiği Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı Genel Menajerliği görevini de 2021 yılına kadar aralıksız olarak başarıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının Müge Erdem'in genel menajerlik yaptığı dönemde 2 Basketbol Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Avrupa Kupası ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı kaydedildi.