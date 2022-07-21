Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine tekrar Müge Erdem getirildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine tekrar Müge Erdem getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımı'mızın önemli simalarından Müge Erdem, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerliği görevine getirildi." denildi.

Açıklamada, Müge Erdem'in 1986 yılında oyuncu olarak başladığı Galatasaray kariyerinde 4 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Erdem'in 2005 yılında üstlendiği Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı Genel Menajerliği görevini de 2021 yılına kadar aralıksız olarak başarıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının Müge Erdem'in genel menajerlik yaptığı dönemde 2 Basketbol Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Avrupa Kupası ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi Galatasaray Müge Erdem basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title