Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Julia Vanloo'yu transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Julia Vanloo, geçen sezon Fransa ekibi BLMA ile 25 lig maçında 11,4 sayı ve 5,6 asist ortalaması tutturmuştu.
Kaynak: AA / Spor