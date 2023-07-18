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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörlüğüne Işıl Alben Getirildi

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, 2022-23 sezonu sonunda basketbol kariyerini noktalayan Işıl Alben'i kadın basketbol takımı genel koordinatörlüğü görevine getirdi. Alben, Galatasaray'daki yeni görevinde başarılar dileriz.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı genel koordinatörlüğü görevine Işıl Alben'i getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu sonunda profesyonel basketbol oyunculuk kariyerini noktalayan efsane basketbolcu, Galatasaray'daki serüvenine kulübümüzün idari kadrosunda devam edecek. Işıl Alben'e, Galatasaray'daki yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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