Galatasaray Kadın Basketbol Takımı FIBA Elemelerine Çıkıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibine konuk olacak.

Romanya'nın Sfantu Gheorghe kentinde bulunan Szabo Kati Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Turun rövanş karşılaşması ise 24 Eylül Çarşamba günü İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

İki maç sonunda skor üstünlüğünü elde eden takım, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin grup aşamasına katılacak. Yenilen takım ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.