Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Flammes Carolo Basket ile Karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Flammes Carolo Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini 73-70 mağlup etti.

Flammes Carolo Basket ise ilk haftada deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i 82-54 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
