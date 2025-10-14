Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Flammes Carolo Basket ile Karşılaşacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Flammes Carolo Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransız ekibi Flammes Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.
Charleville-Mezieres kentindeki Caisse d'Epargne Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini 73-70 mağlup etti.
Flammes Carolo Basket ise ilk haftada deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i 82-54 yendi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor