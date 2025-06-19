Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Elizabeth Williams'ı Kadrosuna Katıldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 31 yaşındaki ABD'li pivot Elizabeth Williams ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Williams, daha önce Türkiye'de birçok takımda oynadı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.