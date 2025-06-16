Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Dorka Kata Juhasz'ı Transfer Etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Dorka Kata Juhasz'ı Transfer Etti
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında Macar oyuncu Dorka Kata Juhasz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Juhasz, geçtiğimiz sezon Kadınlar Euroleague'de önemli performans sergiledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Macar oyuncu Dorka Kata Juhasz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Macar milli oyuncu Dorka Kata Juhasz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 1999 doğumlu sporcu, geçtiğimiz sezon Beretta Famila Schio forması ile Kadınlar Euroleague'de 10 karşılaşmada mücadele etti ve 8.8 sayı, 8.4 ribaunt, 1.7 asist, 1.3 top çalma istatistikleri ile sezonu tamamladı.

Ülkesi Macaristan'ın milli formasını da giyen Dorka Juhasz 8 maçta 11.6 sayı, 8.4 ribaunt ortalamaları ile oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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