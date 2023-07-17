Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur ile Sözleşme Yeniledi

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Alper Durur ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz.