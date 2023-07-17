Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur ile Sözleşme Yeniledi
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Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Alper Durur ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Alper Durur ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.