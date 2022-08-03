Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Azura Stevens'ı kadrosuna kattı - Haberler

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Azura Stevens'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Azura Stevens'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Azura Stevens'ı kadrosuna kattı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Azura Stevens'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İlk defa denizaşırı tecrübe yaşayacak olan Azura Stevens'a, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyor, kendisine kulübümüzde başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

26 yaşında ve 1.98 metre boyundaki basketbolcu, uzun forvet pozisyonunda görev alıyor.

AA / Süha Gür - Spor

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