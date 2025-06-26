Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Zeynep Şevval Gül ile Anlaştı

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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının 2025-2026 sezonu için Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki uzun forvet, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek 1,93 metre boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Uzun forvet pozisyonunda mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, son olarak OGM Ormanspor forması giymişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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