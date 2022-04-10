Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde 41 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 59'a çıkardı.

Kadıköy'de 4 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Kadıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Öte yandan Galatasaray, sahasında da 2-1 kaybettiği Fenerbahçe'ye bu sezon ikinci kez yenildi.

Deplasmanda 13. kez puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.

Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.