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Galatasaray Kadıköy'den Galibiyetle Ayrıldı

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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 6. haftayı 6'da 6 yaparak tamamladı. Maç sonrası futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

- Galatasaray kafilesi Kadıköy'den mutlu ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Fenerbahçe galibiyetinin ardından stattan mutlu ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahada büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular bunu soyunma koridorlarında da devam ettirdi. Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılarda, yönetim, futbolcular ve teknik ekip mutlu bir şekilde Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı.

Galatasaray Kadıköy'den Galibiyetle Ayrıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor

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