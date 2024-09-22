Galatasaray Kadıköy'den Galibiyetle Ayrıldı

- Galatasaray kafilesi Kadıköy'den mutlu ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Fenerbahçe galibiyetinin ardından stattan mutlu ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahada büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular bunu soyunma koridorlarında da devam ettirdi. Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılarda, yönetim, futbolcular ve teknik ekip mutlu bir şekilde Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı.