Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Karşı Üstünlük Kurdu

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye Karşı Üstünlük Kurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet elde etti. Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılılar, rakibinin sahasında önemli bir avantaj sağladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Cimbom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi şöyle:

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Cumartesi Cumartesi Kadıköy Güncel Futbol Spor

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Kararnamede onun da adı var! Atandığı şehrin ilk kadın valisi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });