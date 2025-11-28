Haberler

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı son 7 derbide 5 galibiyet aldı

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı son 7 derbide 5 galibiyet aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide 5 kez galip geldi. 1 Aralık Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadelelerdeki üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 7 derbinin 5'inden galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy'de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Okan Buruk'tan 3 galibiyet, 1 beraberlik

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 7 derbi ve sonuçları şu şekilde:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.