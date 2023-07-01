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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığını açıkladı. Ayhan için Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sassuolo Kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Galatasaray Kaan Ayhan Spor Haberler

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