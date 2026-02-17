Haberler

Galatasaray, Juventus'a karşı 3. galibiyetini elde etti

Galatasaray, Juventus'a karşı 3. galibiyetini elde etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki 3. galibiyetini elde etti. İki takım bu maçla birlikte 7. kez karşılaştı.

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelirken, 3. galibiyetini elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3'ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3'ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı