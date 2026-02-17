Galatasaray, Juventus'a karşı 3. galibiyetini elde etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki 3. galibiyetini elde etti. İki takım bu maçla birlikte 7. kez karşılaştı.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla, siyah-beyazlılara karşı 3. galibiyetini kazandı. Geri kalan maçların 3'ü berabere sona ererken, İtalyan takımı da 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3'ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL