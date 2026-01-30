Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımıyla eşleşti. İlk maç 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde Galatasaray'ın sahasında oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Galatasaray'ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti. Lig etabını 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray'ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu. Galatasaray, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

Galatasaray (Türkiye) - Juventus (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

Putin, Trump'ın teklifini kabul etti
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu