Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Galatasaray'ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti. Lig etabını 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray'ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu. Galatasaray, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

Galatasaray (Türkiye) - Juventus (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)