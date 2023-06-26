Üye Girişi
Haberler
Galatasaray, Jupp Derwall'i anma mesajı yayımladı

Galatasaray, Jupp Derwall'i anma mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türk futbolunda yeni bir çığır açan, Galatasaray'ımızın ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Jupp Derwall Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title