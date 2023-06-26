Galatasaray, Jupp Derwall'i anma mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in vefatının 16. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türk futbolunda yeni bir çığır açan, Galatasaray'ımızın ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 16. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.