Galatasaray, Juan Mata'ya veda etti

Galatasaray, kulüple sözleşmesi biten Juan Mata için veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Mata'ya verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederken, başarılar diledi.

Galatasaray, kulüple sözleşmesi biten Juan Mata için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Mata. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz Profesör." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.