Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı
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Galatasaray, 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor