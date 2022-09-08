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Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı

Galatasaray, 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Juan Mata Spor Haberler

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