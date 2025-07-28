Galatasaray, John Meeks'i Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i 2025-26 sezonu için kadrosuna kattı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.

Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı

Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.