Galatasaray, Jerome Robinson ile Anlaştı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, NBA deneyimine sahip Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Robinson, önceki sezonunu Fransa'da geçirdi.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör gard Jerome Robinson'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Robinson, kariyerinde NBA takımlarından Los Angeles Clippers, Washington Wizards ve Golden State Warriors'ın formasını giydi.
ABD'li oyuncu, geçen sezonu ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibinde geçirdi.