Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i kadrosuna kattı Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi. Kariyerine ülkesi İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı 30 yaşındaki santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi. Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Haris Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. İsviçre Milli Takımı'nda da görev yapan Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı. Haris Seferovic, Eintracht Frankfurt'ta forma giydiği dönemde, Almanya'da bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk kökenli Alman vatandaşı Tuğçe Albayrak'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Seferovic, 2014'te Borussia Dortmund maçında fileleri havalandırdıktan sonra üzerinde "Tuğçe = Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü göstererek golü Tuğçe Albayrak'a adamıştı. AA / Emre Doğan - Spor Eintracht Frankfurt Haris Seferovic Galatasaray Benfica Spor Haberler

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