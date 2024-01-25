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Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek evindeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sezon evinde oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelede geri düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Aslan, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Cimbom, bu müsabakadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım ünvanına sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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