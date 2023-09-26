Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray, İstanbulspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı. - İSTANBUL