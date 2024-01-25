Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 Yendi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Galatasaray : Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Berkan Kutlu), Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 64 Ndombele), Tete (Dk. 46 Icardi), Mertens (Dk. 82 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 81 Halil Dervişoğlu)

İstanbulspor : Alp Arda, Sambissa (Dk. 80 Vefa Temel), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Rroca), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 87 Traore), Ndao (Dk. 66 Mendy), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Jackson)

Goller: Dk. 28 Sambissa ( İstanbulspor ), Dk. 36 (Penaltıdan) ve 79 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+2 Icardi (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 89 Mendy ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 34 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+3 Okan Erdoğan, Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 62 Loshaj, Dk. 75 Alp Arda ( İstanbulspor ), Dk. 39 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+3 Zaha ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi.

67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.