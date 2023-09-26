Galatasaray, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ndao (Dk. 61 Sambissa), Loshaj (Dk. 90+1 Eslem Öztürk), Rroca, Ethemi (Dk. 71 Jackson), Mamadou (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Traore (Dk. 71 Muammer Sarıkaya)

Galatasaray : Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 84 Nelsson), Kerem Demirbay (Dk. 78 Oliveira), Tete (Dk. 78 Bakambu), Mertens (Dk. 56 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Gol: Dk. 42 Icardi ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 86 Kaan Ayhan, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray ), Dk. 90+4 Rroca ( İstanbulspor )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Traore'nin ortasında penaltı noktası civarındaki Ethemi, gelişine şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

67. dakikada Tete'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, top üst direkten döndü.

79. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Zaha'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, sağ çaprazda bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe gelen topu Abdülkerim ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen önce gol kararı verirrken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Abdülkerim'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

82. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.