Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor