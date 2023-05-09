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Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 12 Mayıs Cuma günü yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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