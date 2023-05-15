Galatasaray, İstanbulspor maçına hazır
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor