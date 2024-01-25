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Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk ederken kadroda 2 değişiklik yaptı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı yer almadı, Davinson Sanchez ve Tete görev aldı. Wilfried Zaha ise yine santrfor olarak sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Davinson Sanchez ve Tete'ye görev verdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.

Boey kadroda yer almadı

Galatasaray'da Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Barış Alper yılmaz görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ile Angelino da maçında kadrosunda bulunmadı.

Zaha yine santrfor olarak çıktı

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçından sonra İstanbulspor maçına da santrfor olarak çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında iki kez ağları havalandıran Fildişi Sahilli futbolcuyu hücumda görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ise maça yedek başladı.

Kaynak: AA / Spor

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