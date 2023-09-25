Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen İstanbulspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen maçta yarın saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor