Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor