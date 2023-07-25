Galatasaray'ın Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kadroları belli oldu
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Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, LFF Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor