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Galatasaray'ın Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kadroları belli oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç, LFF Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: LFF

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Barış Alper Yılmaz Galatasaray Litvanya Spor Haberler

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