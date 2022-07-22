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Son dakika haber | Galatasaray'ın yeni transferleri antrenmana katıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika gündem haberine göre Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transferler Seferovic ve Dubois de antrenmanda yer aldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama katıldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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