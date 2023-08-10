Galatasaray'ın yeni transferi Tete: Şampiyon takıma gelmek harika bir duygu

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete, şampiyon takıma gelmenin harika bir duygu olduğunu vurguladı. Tete, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını da ifade eden Tete, takıma katkı sunmayı ve en iyi performansını göstermeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca Tete, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete, şampiyon takıma gelmenin harika bir duygu olduğunu vurguladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki forvet, şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim. Galatasaray'ın tarihi hakkında bilgilere sahibim. Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu."

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran Tete, "Gollerimle ve asistlerimle takımıma katkı sunmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermeyi amaçlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TETE, SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Tete, Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti. Öte yandan futbol takımı yetkilileri de sağlık kontrollerinde hazır bulundu