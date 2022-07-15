Son dakika! Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim

"Çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor"

"Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek"

Serhan TÜRK / GRAZ (Avusturya), - Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" dedi.

Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili ise şunları dile getirdi: "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Ne beklediğimi biliyorum. Sıcak karşılanacağımı umuyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim. Bahsettikleri gibi kulüp ve taraftarlar inanılmaz."