Haberler

Noa Lang, Galatasaray'ın 8. Hollandalı futbolcusu oldu

Noa Lang, Galatasaray'ın 8. Hollandalı futbolcusu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak Noa Lang'ı kadrosuna kattı. Lang, sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Lang, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu. Aslan'da en son Hollandalı futbolcu olarak Patrick van Aanholt forma giymişti.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuları şöyle:

"Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang. "

En fazla Brezilya'dan

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları en fazla Brezilya'dan oldu. Sarı-kırmızılılarda Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius ve Gabriel Sara olmak üzere bugüne kadar Brezilya vatandaşı 25 futbolcu görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti