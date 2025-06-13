Galatasaray'ın Yeni Transferi Leroy Sane, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Oynayacak

Galatasaray'ın Yeni Transferi Leroy Sane, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Oynayacak
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Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, Sane'nin 30 Haziran'a kadar takımda kalacağını ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, 30 Haziran'a kadar Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacak.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadar olan Sane'nin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayıp, oynamayacağı merak konusuydu. Bayern Münih Sportif Direktör Max Eberl, bu konuyla ilgili ABD'deki kampta açıklamalarda bulundu. Eberl, Leray Sane'nin sözleşmesi bitine kadar turnuvada oynayacağını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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