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Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Zalgiris Vilnius maçını tribünden izledi

Spor Haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius'u 1-0 yenerek galip geldi. Bu maçı Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay da tribünden takip etti ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Galatasaray-Zalgiris Vilnius karşılaşmasını tribünden takip etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 1-0 yendi. Bu müsabakayı sarı-kırmızılıların Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay da tribünden izledi. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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