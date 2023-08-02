Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Zalgiris Vilnius maçını tribünden izledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius'u 1-0 yenerek galip geldi. Bu maçı Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay da tribünden takip etti ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.