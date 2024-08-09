Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara ilk maçına çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Hatayspor karşısında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Taraftarlar da oyuna girdiği esnada tezahüratlarla Sara'ya destekte bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Hatayspor karşısında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in açılış müsabakasında Galatasaray, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara da bir ilki yaşadı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 57. dakikasında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu. Böylece 25 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Taraftarlar da oyuna girdiği esnada tezahüratlarla Sara'ya destekte bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Hatayspor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos günün maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor) LTU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar LTU açılımı ne? Galatasaray yenildi mi, Hatayspor Galatasaray'ı yendi mi? Galatasaray 2-1 Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? SMR hangi ülke? SMR açılımı ne? Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü oldu? Volkan Demirel hangi takımda? Hatayspor Teknik Direktörü kim? Özhan Pulat kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Rıdvan Dilmen hangi kanalda çıkıyor? Rıdvan Dilmen kanal ne zaman, saat kaçta çıkıyor? (TV100 Canlı izle) Erman Toroğlu yok mu, neden yok? Erman Toroğlu kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti? Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25? Erman Toroğlu EKOL TV Canlı izleme linkivar mı? GEO hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GEO açılımı ne? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title