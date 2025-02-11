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Galatasaray'ın Yeni Transferi Frankowski Mutluluğunu Paylaştı

Galatasaray'ın Yeni Transferi Frankowski Mutluluğunu Paylaştı
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamalarda yeni kulübünde olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, "Bu büyük aileye katıldığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kendisini sarı-kırmızılı kulübe sağlayan sözleşmeye imza atan Frankowski, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran Polonyalı futbolcu, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak çok özel bir şey. Özellikle evimizde oynayacağımız maçlar için ve takımla birlikte ilk antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımız ve stadyum hakkında çok iyi şeyler duydum. Bu büyük aileye katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız çok çılgın tabii ki olumlu anlamda. Burada olduğum için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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