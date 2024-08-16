Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Konyaspor maçında forma giydi

Galatasaray'ın yeni transfer ettiği Danimarkalı futbolcu Elias Jelert, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert de ilk kez Galatasaray forması giydi. 21 yaşındaki futbolcu 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. - İSTANBUL