Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, Zalgiris Vilnius karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasına yedeklerde başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL